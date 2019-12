Aus der Sicht junger Leute : Filme erklären die Völklinger Hütte

Völklingen Warum ist die Völklinger Hütte Unesco-Weltkulturerbe? Was hat das mit Europa zu tun? Und was geht mich das an? In dem Projekt „Internetbasierte Jugendakademie Europa und die Industriekultur“ hat das Weltkulturerbe zu diesen Fragen sieben Filme produziert – aus der Sicht von jungen Menschen und speziell für Jugendliche.

