Kontroverse Themen : Die Jugend debattiert am Warndt-Gymnasium

Die Jugend debattiert am Warndt-Gymnasium

Völklingen Neben einer möglichen Helmpflicht für Fahrer von Elektrorollern ging es auch um die Frage, ob „ökologisches Verhalten“ als Schulfache eingeführt werden soll.

Im diesjährigen Schulwettbewerb Jugend debattiert am Warndt-Gymnasium debattierten die Schülerinnen und Schüler erneut auf hohem Niveau kontroverse Sachthemen.

In den Vorrundendebatten setzten sich in Sekundarstufe I Gianna-Lucia Reichert, 9s1, Marie Kirsch, 9s2, Hendrik Rink, 8s1, und Amelie Neumann, 8n, durch und bestritten die Finaldebatte zum Thema Soll in der Schule das Fach „ökologisches Verhalten“ unterrichtet werden? Amelie Neumann und Gianna-Lucia Reichert qualifizierten sich mit ihren Debattenbeiträgen für den Regionalwettbewerb.