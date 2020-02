Bau liegt im Zeitplan : Amazon-Zentrum Wehrden wächst

Info

Das Verteilzentrum wird nicht von Amazon gebaut, sondern vom Logistik-Projektentwickler Goodman. Von dem mietet Amazon die Halle vorerst für zehn Jahre. Der eigentliche Investor und Eigentümer bleibt aber Goodman. In Deutschland hat das Unternehmen, das nach eigenen Angaben in 17 europäischen Ländern Industrie-Immobilien entwickelt und verwaltet, Standorte in Düsseldorf, Hamburg und München. In Europa verwalte das Unternehmen rund 140 Immobilien und damit ein Vermögen von 5,4 Milliarden Euro. Auch in den USA, in Brasilien und Asien sowie insbesondere in Australien und Neuseeland ist Goodman tätig.