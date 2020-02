Unbekannter schlägt Schaufenster ein : Erneuter Einbruch in Völklinger „Handy-Center“

(Symbolfoto). Ein bisher unbekannter Täter brach am Wochenende ins „Handy-Center“ in Völklingen ein. Foto: dpa/Daniel Maurer

Völklingen Am Wochenende kam es im „Handy-Center“ in Völklingen zu einem Einbruchdiebstahl. Bereits im Januar hatte ein Unbekannter dort mehrere Mobiltelefone gestohlen.

Beim Völklinger „Handy-Center“ in der Marktstraße 2 ist es erneut zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 15. Februar, 20 Uhr und Montagmorgen, 17. Februar, 5.30 Uhr ein etwa 40 x 70 Zentimeter großes Loch in die Schaufensterscheibe geschlagen und sich so gewaltsam Zutritt zum Laden verschafft.