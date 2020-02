Fastnacht : Rockfasching am 22. Februar in der Kulturhalle Wehrden

Völklingen Am Samstag, 22. Februar, findet der diesjährige Rockfasching in der Kulturhalle in Wehrden statt. Nach dem Wechsel des Veranstaltungsortes vom Weltkulturerbe in die Kulturhalle Wehrden wird es dieses Jahr auch eine Veränderung bei der Bandauswahl und der Reihenfolge der Bands geben.



Auf der Bühne der Kulturhalle werden die bekannten Bands „Ready to Rumble“, „Compliment for Soul“ und „Firebirds“ mit ihrer Rockmusik richtig einheizen. Von AC/DC bis ZZ-Top bietet Compliment for Soul aus Völklingen handgemachte Rock-Musik vom Feinsten. Ready to Rumble ist eine Rockband, die sich im Raum Saarbrücken und Völklingen über mehr als zwei Jahrzehnte auf zahlreichen Bühnen einen Namen gemacht hat. Die Firebirds sind eine Mischung exzellenter, bühnenerfahrener Musiker und Soundrider, die seit mehr als 20 Jahren im Geschäft sind.