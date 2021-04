Kriminalität : Polizei Völklingen bittet Zeugen um Hilfe

Völklingen Nach zwei Sachbeschädigungen an Schulhäusern und einem Fahrraddiebstahl könnten Zeugen der Polizei weiterhelfen. Deshalb bittet die Inspektion Völklingen um Hilfe.

(red) Die Polizei in Völklingen sucht Zeugen zweier Sachbeschädigungen und eines Diebstahls. Es geht darum, wer an der Marie-Curie-Schule in der Moselstraße und am nahe gelegenen Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium jeweils mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat. Passiert ist das zwischen Freitag, 9. April, 17.45 Uhr, und Montag, 12. April, 6.40 Uhr.