Drei neue Vandalismus-Fälle in Zweibrücken : Sportheim, Laternen und Lkw beschädigt

Zweibrücken Die Zweibrücker Polizei ermittelt wegen drei weiterer Sachbeschädigungen in Zweibrücken – und bittet um sachdienliche Hinweise.

Vandalen schlugen am 19./20. Juli (20 - 18 Uhr) zwei Glaselemente an zwei Fenstern der Tennissparte des Sportheims des FC Oberauerbach an der Battweilerstraße ein. An der Gebäudefront (Sparte Fußball) wurde durch ein offenstehendes Glasbausteinfenster mit einem unbekannten langen Gegenstand die Abdeckung einer Rohrleuchte abgeschlagen. Gesamtschaden: etwa 200 Euro.