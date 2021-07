Aktion aus Zweibrücken : Urlaub zuhause: Stadt gibt Freizeittipps mit Gewinnspiel

Ein Screenshot aus der Präsentation auf der Stadt-Homepage der Aktion "Urlaub zuhause". Foto: Stadt Zweibrücken/Kultur- und Verkehrsamt

Zweibrücken Weil in der Corona-Zeit viele Auslandsreisen flachfallen, macht Zweibrücken auf originelle Weise auf attraktive Alternativen daheim aufmerksam.

In diesem Jahr verbringen aus Coronaschutzgründen besonders viele Menschen ihren Jahresurlaub zuhause und haben damit die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung erstmals zu besuchen oder einfach einmal neu zu entdecken. Um das zu erleichtern, hat das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt Zweibrücken Ferien- und Freizeittipps mit vier thematischen Schwerpunkten zusammengestellt: „Die Geschichte der Region, „Die Sportchallenge in Zweibrücken“, „Die Gärten der Region – Gartenhopping“ und „Ferientipps – Aktivitäten für Kinder“.

Die Infokarten mit den Freizeittipps sind im Kultur- und Verkehrsamt sowie in vielen Geschäften in der Zweibrücker Innenstadt erhältlich. Ein QR-Code führt zur jeweils passenden Webseite auf www.zweibruecken.de, wo es weitere Anregungen für Aktivitäten und Ausflüge in der Region gibt. Ein kleines Quiz mit ortsspezifischen Fragen lässt sich meist nur direkt vor Ort, an der Sehenswürdigkeit oder entlang der Route beantworten.

Alle Teilnehmenden, die das Quiz bis zum 31. August korrekt beantworten und die Lösungen an das Kultur- und Verkehrsamt senden, nehmen an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es zwei Mal eine Übernachtung für zwei Personen im „Hotel Rosengarten am Park“ in Zweibrücken, inklusive eines Welcome-Drinks in der neuen NOA Loungebar. Außerdem werden drei Familienkarten für die völlig neugestaltete barrierefreie Zweibrücker Miniaturgolfanlage verlost.