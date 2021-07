Vierte Zweibrücker DHL-Packstation eröffnet : Rund um die Uhr Pakete abholen nun auch in Ixheim

Eine Packstation der Deutsche Post DHL. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zweibrücken Die „Deutsche Post DHL Group“ knüpft ihr Packstationsnetz jetzt noch dichter und hat eine neue DHL-Packstation mit 40 Fächern beim Rewe-Markt am Etzelweg 243 in Ixheim in Betrieb genommen. „Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken“, teilt DHL mit.

Die neue Packstation sei bereits die vierte in Zweibrücken. Die drei anderen befinden sich in der Innenstadt (Saarlandstraße 31 auf dem Edeka-Parkplatz am Hilgardcenter), sowie in Niederauerbach (Gewerbestraße 6 beim Penny-Markt und Sickingerhöhstraße 4 beim Lidl-Markt).

Was DHL in der Pressemitteilung nicht schreibt: Durch die Packstationen wird wohl auch das Verkehrs- und Parkchaos vor der Zweibrücker Hauptpost in der Sackgasse Rosengartenstraße verringert.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich, erläutert die Post. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die alle Services rund um das DHL-Paket bequem bündele. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation sei keine vorherige Registrierung erforderlich.

„Wir sind froh, dass wir diesen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten. Unsere Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL-Sendungen zur Verfügung. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiterausbauen. Und zwar sowohl für die Menschen in der Stadt als auch auf dem Land. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punktendes öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten“, sagt erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group. Deutschlandweit betreibt DHL bereits über 7000 solcher Automaten.