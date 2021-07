Rätseln Sie mit! : Ein ganz schön scharfes Motiv

Diese Schere ist deutlich größer, als das Original. Sie dient hier aber nicht, um tatsächlich etwas zu schneiden, sondern steht symbolisch für ein Handwerk. Aber welches und vor allem, wo befindet sie sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebook-Seite. Erraten wurde unser voriges Rätsel: Das Haus mit den roten, blühenden Rosen, die das Balkongeländer emporwachsen befindet sich in der Hofenfelsstraße, Kreuzung Saarlandstraße an der Kreuzung. Als Erstes wusste XXX die richtige Lösung. Foto: Nadine Lang