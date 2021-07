Zweibrücker Flugplatzgelände: 2022 neue Freizeit-Attraktionen? : Almhütte und Indoor-Soccer-Halle geplant

An der L 700 / Europa Allee (am Ende der Greenwichstraße) soll eine Almhütte mit schönem Blick entstehen, nebenan eine Indoor-Soccer-Halle. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Die Dara Event GmbH aus Pirmasens möchte am Zweibrücker Flugplatz drei Millionen Euro investieren.

Die Freizeit-Säule auf dem Konversionsgelände des ehemaligen US-Luftwaffenairports Zweibrücken steht vor einer weiteren Stärkung: Die Pirmasenser Dara Event GmbH , die in Pirmasens den Live-Club Quasimodo und die 1875 Sportsbar im Bahnhof betreibt, will am Flugplatz Zweibrücken drei Millionen Euro investieren. Geplant ist ein traditioneller Gastronomiebetrieb unter dem Namen „Almhütte Talblick“, an die eine Indoor-Soccer-Halle (Hallenfußball für Freizeit und Sport) anschließt.

Grund für die Vorstellung im ZEF war eine notwendige Änderung des Bebauungsplans, der am geplanten Standort bisher noch keinen Gastronomiebetrieb vorsieht. Der ZEF ist ein interkommunaler Zweckverband, dem alle Flugplatz-Anliegerkommunen angehören – was die politischen Entscheidungswege beschleunigen soll.

Als Restaurantleiter ist Gastronomieprofi Jörg Rockenmeyer vorgesehen, der in Pirmasens im elften Jahr das bekannte Speiselokal Drebbelbrinnche als Inhaber und Gründer leitet. Er schließt am Standort in der Höfelsgasse am 30. November die Türen, um die neue Aufgabe anzugehen. Ihm machten die umfangreichen Abriss- und Bauarbeiten am ehemaligen Kaufhallengelände sowie Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie zu schaffen, wie er erklärte.