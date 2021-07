Inzidenz aber relativ stabil bei 17,5 : Zweibrücken hat höchste Corona-Inzidenz in Region

Südwestpfalz So haben sich die Corona-Fallzahlen am Dienstag und Mittwoch entwickelt.

Bei der Corona-Lage im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz ist derzeit kein klarer Trend erkennbar. Am Dienstag ingen die Zahlen zunächst leicht nach oben: Es bestätigten sich drei weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon zwei im Landkreis und einer in Zweibrücken. Am Mittwoch dagegen kam nur ein weiterer Fall hinzu, u nd zwar in Pirmasens. Aktuell sind in der Region 22 bestätigte positive Fälle aktiv – nach zunächst einem mehr und dann einem weniger ist das nun wieder die gleiche Zahl wie am Montag.