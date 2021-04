SV Röchling Völklingen : Die spannende Frage, wie es weitergeht

Sebastian Buhl fliegt seit 2007 im Hermann-Neuberger-Stadion durch das Tor – in der Saison 2020/2021 aber nicht mehr. „Wenn man die Sachlage sieht, ist der Abbruch die richtige Entscheidung“, sagt der dienstälteste Spieler des SV Röchling Völklingen. Foto: Andreas Schlichter

VÖLKLINGEN Beim Fußball-Oberligisten SV Röchling Völklingen begrüßen alle den Abbruch der Spielzeit. „Die Saison auf Teufel komm raus durchzuziehen, wäre wahrscheinlich zu einem Desaster geworden“, sagt zum Beispiel Nico Zimmermann.

Der Fußball-Regionalverband Südwest hat die Saison 2020/2021 in allen Spielklassen unter seinem Dach aufgrund der anhaltend schwierigen Corona-Lage für beendet erklärt. Somit wird auch die Spielzeit in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abgebrochen (wir berichteten). Ein Beschluss, der beim SV Röchling Völklingen durch die Bank als richtig angesehen wird.

„Wir haben uns als Verein zuletzt schon klar dafür ausgesprochen, dass die Oberliga-Saison vorzeitig abgebrochen wird“, betont Wolfgang Brenner. Der Röchling-Geschäftsführer erklärt: „Dieser Schritt war unausweichlich. Sowohl aus gesundheitlicher wie aus wirtschaftlicher Sicht hätte es in der jetzigen Situation keinen Sinn gemacht weiterzuspielen.“ In Zeiten steigender Inzidenzen könne man es keinem Spieler oder Mannschaftsmitglied zumuten, sich dem Risiko einer Infektion auf dem Fußball-Platz auszusetzen.

Dazu kommt laut Wolfgang Brenner der Faktor der immer knapper werdenden Zeit, die Saison noch zu Ende zu bringen – und nicht zuletzt finanzielle Aspekte. „In der Oberliga kannst du einfach nicht ohne Zuschauer spielen. Einerseits fehlen dir diese Einnahmen, auf der anderen Seite hast du so auch gegenüber den Sponsoren keine Argumente. Und gerade jetzt muss man für jeden Euro froh sein, den man von Sponsoren erhält“, ergänzt Völklingens Geschäftsführer angesichts erheblicher Mehrkosten – etwa durch zum Teil lange Auswärtsfahrten in der Oberliga. Ganz abgesehen von der Frage, wie die nötigen Corona-Testungen durchgeführt worden wären. „Das Oberliga-Team trainiert vier Mal die Woche. Wie sollen die Vereine mit ihren Ehrenamtlern das stemmen?“, fragt Wolfgang Brenner.

„Überraschend kam der Saisonabbruch jetzt nicht mehr. Anhand dessen, was in der Politik passiert, war das irgendwo absehbar“, sagt Nico Zimmermann, der den SV Röchling Völklingen mit Justin-Maurice Erhardt trainiert und zudem auf dem Feld für den Oberligisten aktiv ist. „Für mich ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Wir sind jetzt gefühlt ein halbes Jahr raus gewesen. Die Saison auf Teufel komm raus durchzuziehen, wäre wahrscheinlich zu einem Desaster geworden – durch weitere Spielabsagen, aber auch wegen der erhöhten Verletzungsgefahr. Von daher war das eine vernünftige Entscheidung“, ergänzt der 35-Jährige. Natürlich würden alle in der Mannschaft „gerne wieder kicken, aber das macht auch keinen Spaß, wenn der Spielbetrieb alle paar Wochen wieder gestoppt werden würde“.