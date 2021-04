Völklinger Polizei sucht Zeugen : Täter scheitert bei Versuch in Lauterbachhalle einzusteigen

Lauterbach Ein Unbekannter wollte in die Lauterbachhalle einbrechen. Die Polizei Völklingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat mit einem Brecheisen versucht, in die Lauterbachhalle im Völklinger Stadtteil Lauterbach einzubrechen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 1. April, 16 Uhr, und Montag, 5. April, 20 Uhr. Der Täter versuchte an einem Nebeneingang die Tür aufzubrechen – was ihm aber nicht gelang.