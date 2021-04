Streit in Völklinger Supermarkt : Gesuchter bittet Polizei um letzte Zigarette – und raucht Cannabis

Völklingen Ein per Haftbefehl gesuchter Völklinger ist bei einem Streit aufgeriffen worden. Was er dann tut, bringt selbst die Polizisten zum Staunen.

Die Polizei musste am Mittwochnachmittag bei einer lautstarken Auseinandersetzung im Netto-Markt in der Marktstraße in Völklingen dazwischen gehen. Die Beamten konnten die Streithähne, die an einem Pfandautomaten aneinander geraten waren, voneinander trennen. Es stellte sich heraus, dass einer von ihnen – ein 68-Jähriger aus Völklingen – per Haftbefehl gesucht wird. Da er die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen.