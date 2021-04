Platz für Wohnbebauung : Gewerbe-Brache wird neues Wohngebiet für Ludweiler

Völklingen Die Völklinger Kommunalpolitik schafft in Ludweiler mehr Platz für Wohnungsbau. Eine Gewerbe-Brache liefert dafür die Fläche.

Das ehemalige Betriebsgelände der Baufirma Mann im Völklinger Stadtteil Ludweiler, inzwischen eine Industriebrache, soll zu einem kleinen Wohngebiet werden, was der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig unterstützte. In einer Vorbemerkung der Stadtverwaltung heißt es unter anderem, dass am nordwestlichen Siedlungsrand Ludweilers Einzelhäuser, Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus entstehen sollen.