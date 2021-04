Zu schnell im Kreisel unterwegs : Polizei sucht Golf-Fahrer nach Unfallflucht in Völklingen

Polizei sucht Golf-Fahrer nach Unfallflucht in Völklingen

Völklingen Der Fahrer eines VW Golf hat in Völklingen in einem Kreisel einen Unfall verursacht – und ist geflüchet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montag, 12. April, gegen 22.45 Uhr in Völklingen im Kreisel der B 51 einen Unfall gebaut hat. Er war aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw nach rechts von der Straße abgekommen und mit Verkehrszeichen kollidiert. Er flüchtete mit seinem Auto in Richtung Innenstadt. Laut Polizei handelt es sich um einen silbernen VW Golf, der vorne beschädigt sein müsste.