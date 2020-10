Kommentar : Es geht auch eine Nummer kleiner

Markus Saeftel Foto: SZ/Steffen, Michael

Das klingt erst mal gut: Die Stadt Völklingen und das Weltkulturerbe wollen an einem Strang ziehen. Nun will die Verwaltung ein Bundesprogramm nutzen, um eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, wie die Innenstadt stärker vom Weltkulturerbe profitieren kann.

Sollte Völklingen den Zuschlag erhalten, würde der Bund den Hauptteil der Kosten tragen. Aber 200 000 Euro für eine Studie? Das ist trotzdem ganz schön happig.