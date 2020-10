Völklinger Polizei sucht Zeugen : Unbekannter löst Radmutter an Kleintransporter

Heidstock Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Straftat in Völklingen-Heidstock. Ein Unbekannter hat an einem Fahrzeug eine Radmutter gelöst.

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wie die Ermittler mitteilen, hat der Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagnachmittag, 6. Oktober, in der Gerhardstraße in Völklingen-Heidstock bemerkt, dass sein Gefährt während der Fahrt immer unruhiger wurde. Der Mann hielt das dreirädrige sogenannte Rollermobil – ein „Vespacar" – in der Altenkesseler Straße an. Er überprüfte den Kleintransporter und stellte fest, dass die Radmutter am rechten Hinterrad gewaltsam gelöst worden war.