Umlenkstation demontiert : Sanierung im Völklinger Weltkulturerbe

Start der Sanierungsarbeiten am alten Kohlenturm. Foto: BeckerBredel

Völklingen An der Umlenkstation der Kokerei im Weltkulturerbe haben am Freitag die Sanierungsarbeiten begonnen. Dazu wurde am Vormittag im stömenden Regen die Umlenkstation mit einem 500 Tonnen schweren Kran demontiert.

