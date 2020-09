Blick hinter Industriekultur-Kulissen : Denkmaltag: Führungen im Weltkulturerbe

Gleise und Unterführung in der Abendsonne im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Foto: Ralf Beil / Weltkulturerbe Völklinger Hütte

Völklingen Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bietet am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde Führungen zur Industriekultur (auch in französischer Sprache), Eintritt und Führung sind an diesem Tag kostenlos.

Um 14 Uhr startet zudem eine Führung zur Ausstellung „Afrika – Im Blick der Fotografen“. Um 12 und 14 Uhr gibt’s spezielle Führungen für Kinder. Die Führungen sind auf 30 Personen begrenzt, Anmeldung empfohlen per Mail an visit@voelklinger-huette.org oder unter Tel. (0 68 98) 9 10 01 00.