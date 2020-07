Weltkulturerbe Völklinger Hütte : „Völklinger Hütten Jazz“ ab Freitag im Weltkulturerbe

Jazz-Trompeter Thomas Siffling eröffnet am Freitag den „Völklinger Hüttenjazz“. Foto: Laura Carbone

Völklingen Unter dem Motto „Let’s Get It On!“ geht der „Völklinger Hütten Jazz“ am Freitag in seine 21. Saison. Zum Start spielen ab 18 Uhr die „Thomas Siffling All Stars“ -– um den vielfach ausgezeichneten Trompeter Thomas Siffling – Open Air auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte.

Der Eintritt ist frei. Die weiteren Künstlerinnen und Künstler des Festivals: Tele-Port (24. Juli), Jung/Agulhon/Neuhaus (31. Juli), Blankx (7. August) und das Thilo Wagner Trio (14. August).