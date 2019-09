Sagen Sie mal : „Wir wollten unsere Bäume mitnehmen“

Peter Kanzler (links ) und Steve Snell am Staden: Ihr Forest Starter Kit besteht aus Töpfen und drei verschiedenen Samen. Foto: Tobias Ebelshäuser

Saarbrücken Die Saarbrücker Steve Snell und Peter Kanzler verkaufen weltweit Starter-Kits zum Bäumepflanzen.

Steve Snell und Peter Kanzler sind schon lange befreundet. Die zwei sitzen auf einer Bank am Staden. Vor etwa einem Jahr kamen sie auf die Idee, ein Produkt namens „Forest Starter Kit“ ins Leben zu rufen, dass Sie von Saarbrücken aus eigenständig in die ganze Welt verkaufen. Steve, der gebürtige Kanadier und Wahl-Saarbrücker, erklärt in nicht ganz akzentfreiem Deutsch, was es damit auf sich hat.

Sagen Sie Mal Herr Snell, was ist denn ein „Forest Starter Kit“?

snell: Das ist ein Anfangs-Set, um mit Samen, einem bisschen Erde und einem bisschen Wissen, Bäume anzupflanzen. Um kleinen Bäumen, zuhause auf dem Balkon, den Anfang ihres Lebens zu geben. Darin sind drei Pflanztöpfchen, drei verschiedene Sorten Samen (mehrere Samen von den Sorten, sodass man ein paar Fehlversuche hat) und eine kurze Anleitung.

Warum so ein Starter Kit?

snell: Als Kind haben meine Schwester und ich zwei Ahorn-Bäume gepflanzt in einem Haus, dass wir gemietet hatten. Dann haben meine Eltern ein neues Haus gekauft, aber wir wollten unbedingt die Bäume mitnehmen. Das haben wir gemacht, und die sind meterhoch gewachsen. Ich konnte als Teenager in diesen Bäumen klettern. Seitdem bin ich begeistert von Bäumen und will, dass es noch mehr Bäume gibt. Und wenn andere Leute die pflanzen, ist das noch besser.

Wie pflanzt man denn so ein Baum in Ihrem Set?