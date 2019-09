Energiesparen : Stromerzeugung mit der Photovoltaik-Anlage

Wer sein Hausdach mit einer Photovoltaik-Anlage ausstattet, erhält nach wie vor Fördergelder. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Saarbrücken „Mit Sonne rechnen“: Das Land und die Verbraucherzentrale informieren Eigenheimbesitzer über regenerative Energien.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Verbraucherzentrale die Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“. Diese findet vom 14. bis zum 22. September als eine Initiative der saarländischen Landesregierung statt. Das Motto lautet „Mit Sonne rechnen“. In mehreren, über das Saarland verteilten, Veranstaltungen informieren die Experten Eigenheimbesitzer zu den Themen Solarwärme und Stromerzeugung mit einer Photovoltaik-Anlage. Ergänzend steht das Thema Fenstererneuerung auf dem Programm, wie es in der Pressemitteilung der Verbraucherzentrale weiter heißt.

Individuelle, anbieterunabhängige Beratung in einer der 19 Niederlassungen im Saarland oder ein Energie-Check beim Verbraucher zu Hause ist auch nach der Aktionswoche möglich. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale zahlen die Ratsuchenden für einen Energie-Check nur 30 Euro Eigenanteil. Wer an einem Vortrag oder Infostand der Verbraucherzentrale im Rahmen der Aktionswoche teilnimmt, kann diese 30 Euro sparen, weil das Saarländische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr Gutscheine für die Gemeinschaftsveranstaltungen der Landeskampagne „Energieberatung Saar“ zur Verfügung stellt. Auf dem Programm stehen Veranstaltungen in Saarlouis, Neunkirchen, St. Wendel, Schiffweiler und Tholey.

Terminvereinbarung für eine persönliche Beratung auch außerhalb der Aktionswoche unter Telefon (0681) 5 00 89 15 oder unter der kostenfreien Hotline (0800) 8 09 80 24 12.