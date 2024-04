Auch Saarbrücken betroffen Entscheidung über Filial-Schließungen bei Galeria rückt näher

Damit ist auch der abermalige Verlust zahlreicher Jobs programmiert. Zurzeit gibt das Management die Gesamtbeschäftigtenzahl in Deutschland mit noch knapp 13 000 Menschen an. In Saarbrücken sind an die 240 in Lohn und Brot bei Karstadt. Allein der bisherigen Zentrale in Essen droht ein massiver Stellenabbau. Der dortige Verwaltungstrakt soll sogar gänzlich aufgegeben und die geschrumpfte Verwaltung in Düsseldorf in einem bestehenden Galeria-Haus unterkommen. Mehrere 100 Menschen sollen dadurch in der Konzernzentrale ihren Job verlieren.