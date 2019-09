Saarbrücken Der Anwärter aus dem Kreis St. Wendel hat versucht, ein Funkgerät der Polizei auf Ebay zu verkaufen, wurde aber erwischt.

Die Karriere eines jungen Kommissaranwärters der saarländischen Polizei ist abrupt beendet worden. Anlass war ein zielführender Hinweis der Polizei in Sachsen an ihre Fahnderkollegen in Saarbrücken. Den sächsischen Ermittlern fiel ein besonders Schnäppchen-Angebot auf der Internet-Verkaufsplattform Ebay auf. Dort wurde, so SZ-Informationen, ein mobiles Funkgerät samt Ladestation zum Verkauf angeboten.