Verrückte Idee oder ernst gemeinter Vorschlag? FDP in Saarbrücken will Rasen aus dem Ludwigspark an Fans verkaufen

Die Begegnungen im DFB-Pokal, die der 1. FC Saarbrücken in dieser Saison bestritten hat, dürfte vielen lange in Erinnerung bleiben. Denn der Fußball-Drittligist schaffte so einige Sensationen. So dürfte der Sieg gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion am 12. März (2:1) im Viertelfinale bleibenden Eindruck hinterlassen haben, nachdem das Spiel kurz vor Anpfiff im Februar abgesagt werden musste. Dieses Ereignis will die FDP jetzt nochmals zementieren.