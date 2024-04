Alte Trauerhalle im Echelmeyerpark Was wird jetzt aus dem „Tempel“ in Saarbrücken? Das ist der Stand der Dinge

Es gibt in Saarbrücken sehr unterschiedliche Meinungen darüber, was mit der früheren Trauerhalle im Echelmeyerpark unweit des Nauwieser Viertels passieren soll. Anwohner malten vor zwei Jahren sogar Plakate, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen über die Pläne der Stadtverwaltung, eine Gastronomie in dem liebevoll „Tempel“ genannten Bau zu ermöglichen, der seit vielen Jahren leersteht. Motto der Proteste: „Nicht auch noch hier Verkauf von Bier!“ Die Anwohner fürchten mehr Verkehr und mehr Lärm.