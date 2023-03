Polizei sucht Zeugen Mann muss nach Messerangriff in Saarbrücken notoperiert werden

Bei einer Auseinandersetzung in Saarbrücken ist eine Person mit einem Messer verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es in der vergangenen Nacht gegen 5 Uhr in der Kaiserstraße. Dort sind vier Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aneinandergeraten. Währenddessen habe einer der Männer ein Messer gezückt und seinen Gegner damit verletzt.