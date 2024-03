Dreckecken in Saarbrücken Täter vermüllen Container-Standort vor Amtssitz der Saar-Umweltministerin

Alt-Saarbrücken · Vermüllungen an den Containerstellplätzen der Landeshauptstadt sind ein tägliches Ärgernis. Besonders dreist gehen die Müllsünder an der Keplerstraße in Alt-Saarbrücken vor: Direkt vor der Tür der saarländischen Umweltministerin Petra Berg (SPD) luden sie Restmüll rund um Altglas- und Altpapier-Container ab.

26.03.2024 , 20:00 Uhr

Der Altglas- und Altkleider-Container-Standort in der Keplerstraße in Alt-Saarbrücken, vis-a-vis dem Umweltministerium, ist von Restmüll umgeben. Foto: Dan Corin Fischer

Von Dan Corin Fischer