Debatte in Saarbrücken „Von der Galeria bis zum Markt sind in jeder Nische Obdachlose“

Die Stadt Saarbrücken geht immer wieder gegen Obdachlose in der Innenstadt vor. Sei es die Räumung eines Lagers unter der Westspange, die Räumung Anfang vergangenen Jahres in der Trierer Straße oder am alten Kaufhof-Gebäude dieser Tage. Nicht immer stoßen die Maßnahmen auf Verständnis. Wir haben uns dazu in der Saarbrücker Innenstadt umgehört.