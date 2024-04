Interview mit Inéz Schaefer Inéz Schaefer sagt: „Hm, Saarland, selber dran schuld!“

Inéz Schaefer ist eine aus Saarbrücken stammende Sängerin, die im Bereich Elektro-Pop erfolgreich ist mit ihrem Duo Ätna. Mit Peter Fox hatte sie vor anderthalb Jahren einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Single-Charts. Außerdem wirkte sie, die in Dresden und Berlin wohnt, beim Resonanzen-Festival mit. Jetzt hat die 33-Jährige vom Saarländischen Rundfunk eine Sendung bekommen, in der sie sich mit Gästen über den deutschen Schlager unterhält. Jeden Sonntag um 20:05 Uhr läuft „Marmor, Stein und Inéz spricht“.