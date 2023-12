Polizei sucht Zeugen Unbekannte brechen in Buden auf Saarbrücker Christkindlmarkt ein

Demnach bemerkte ein Zeuge am Mittwochmorgen gegen 9.15 die Einbruchsspuren und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten Einbruchsspuren an insgesamt sieben Hütten und Verkaufsständen des Weihnachtsmarktes auf dem St. Johanner Markt und in der Bahnhofstraße fest. Die Tatorteinheit des Saarbrücker Kriminaldienstes führte eine umfangreiche Spurensuche und Spurensicherung durch.