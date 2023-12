Reimsbach Autofahrer prallt auf geparkten Wagen

Schwerer Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Reimsbach: Gegen drei Uhr morgens prallte in der Reimsbacher Straße ein Pkw-Fahrer mit Vehemenz auf ein geparktes Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der Unfallverursacher nicht unerheblich verletzt und das geparkte Fahrzeug dieses gut zehn Meter weit weggeschleudert wurde. An beiden Pkw entstand massiver Sachschaden. Neben Polizei und DRK-Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Bei dem Verletzten wurde zudem eine Blutprobe angeordnet. Rup/ Foto: Rolf Ruppenthal&16. Dez. 2023

