Premiere im Saarländischen Staatstheater Vulven, Pommes und zerbombte Städte — Die Jungfrau von Orléans ist eine Attacke auf die gepflegte Langeweile

Aus dem Scheiterhaufen qualmt’s schon mächtig. Und das scheinheilige Patriarchat im Hintergrund (eine fiese Reihe von Khomeini bis Trump) wartet, das Johanna brennen soll. Doch wo die Not am größten ist, naht auch Rettung. Diese „Jungfrau von Orléans“ endet in Saarbrücken jedenfalls ganz anders, als erwartet.

Foto: Martin Kaufhold/Saarländisches Staatstheater/Martin Kaufhold