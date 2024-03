Leinpfad ist zu dunkel Saarbrücker Staden soll auf 1,5 Kilometern heller werden – was genau geplant ist

Im Dunkeln ist gut Munkeln sagt das Sprichwort. Doch vielen Zeitgenossen wird es im Dunkeln eher mulmig. Das hat auch die Saarbrücker Stadtverwaltung erkannt. Zumal auf einer der Hauptflaniermeilen an der Saar, dem Leinpfad zwischen Bürgerpark Hafeninsel und dem Osthafen. Dort begegnen sich auch in den Abendstunden viele Fußgänger, Radfahrer, Inline-Skater, Rollatoren-Gänger oder Skateboarder. „Das Problem der mangelnden Beleuchtung von Teilen des Stadens ist seit langem bekannt“, schreibt das Amt für Straßenbau und Verkehrsinfrastruktur, das zum Arbeitsbereich des Baudezernenten Patrick Berberich (CDU) zählt, in einer Tischvorlage für die jüngste Sitzung des Ausschusses für Bau, Freiraum und Stadtentwicklung. Und die CDU-Fraktion war es auch, die wissen wollte, wann es endlich heller wird am Leinpfad in den Abend- und Nachtstunden.