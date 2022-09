Zeugen gesucht : Saarbrücken: Völklinger (22) liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Innenstadt

Samstagnacht (24. September) ereignete sich eine Verfolgungsjagd in der Saarbrücker Innenstadt.(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 22-jähriger Mann aus Völklingen lieferte sich Samstagnacht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch die Innenstadt in Saarbrücken. Dann verließ er sein Auto – doch zu Fuß war er offenbar nicht so flott unterwegs.

Die gefährliche Verfolgungsjagd nahm an einer Ampel auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Saarbrücken ihren Anfang. Dort hielt ein Autofahrer aus Völklingen mit seinem hochmotorisierten Mercedes. Als sich gegen 1.20 Uhr ein Streifenwagen näherte, gab der 22-Jährige unvermittelt Gas und raste davon. Dabei fuhr er über die immer noch rote Ampel. In der Folge lieferte sich der Verkehrsrowdy mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch die Saarbrücker Innenstadt rund um den St. Johanner Markt.