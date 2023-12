Homburg/Saarbrücken Khalil Bakr mit Saarländischer Rettungsmedaille ausgezeichnet

Offiziell war es Bürgermeister Michael Forster, der Bakr, der aus Syrien stammt und als Rettungssanitäter in Homburg arbeitet, für eine Auszeichnung vorgeschlagen hatte. An der Ehrung in der Landeshauptstadt nahm als Vertreter der Stadt Homburg der Beigeordnete Manfred Rippel teil, wie es in der Mitteilung weiter heißt.