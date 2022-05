Demonstration in Saarbrücken : „Es ist Zeit, Solidarität zu zeigen“ – 300 Menschen demonstrieren auf dem Tbilisser Platz für die Ukraine (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Erneut haben sich in Saarbrücken am Sonntag mehrere Hundert Menschen versammelt, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Es müsse jetzt mehr geholfen werden, forderten Redner.

Seit Wochen treffen sich Menschen sonntags auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken, um gemeinsam für Solidarität und Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Rund dreihundert Teilnehmer demonstrierten laut Polizeiangaben auch am heutigen Sonntag gegen den Krieg in der Ukraine. Seit dem Angriff Russlands am 24. Februar 2022 findet die Kundgebung einmal in der Woche statt.