Vor dem Staatstheater : Demo gegen den Ukraine-Krieg in Saarbrücken: Teilnehmer enttäuscht von Abwesenheit der neuen Ministerpräsidentin

Foto: BeckerBredel 12 Bilder Rund 200 Teilnehmer bei Kundgebung gegen den Ukraine-Krieg in Saarbrücken

Saarbrücken Bei der Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine kritisierten die Teilnehmer am Sonntag, warum Politiker, Gewerkschaften und Sozialverbände nicht zu den wöchentlichen Demos am Staatstheater kommen. Im Fokus der Kritik: die Saar-SPD und die designierte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.