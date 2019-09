Obduktionsergebnis : Saarbrücker ist das nächste Drogenopfer

Saarbrücken Rechtsmediziner legen Untersuchungsergebnis vor.

Die Zahl von Menschen, die im Saarland an ihrer Rauschgiftsucht sterben, steigt kontinuierlich. So meldet ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag (23. September) einen neuen Fall. Dabei soll es sich um einen Mann aus Saarbrücken handeln. Der 47-Jährige starb in seiner Wohnung. Ihn hatte dort bereits am vergangenen Donnerstag, 19. September, ein Bekannter entdeckt.