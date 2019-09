Warnende Bilder : Filmdoku „Erde“ in Saarbrücker Kino

Saarbrücken Das Kino achteinhalb zeigt die Filmdokumentation „Erde – Raubbau an unserem Planeten“ am Donnerstag, 26. September, ab 20 Uhr, am Samstag, 28. September, ab 17.30 Uhr und am Sonntag, 29. September, ab 20 Uhr. Für Regie, Buch und Kamera zeichnet Nikolaus Geyrhalter verantwortlich.

