Saarbrücker Jubiläum : Saarbrücker Kleuker-Orgel wird 50

Saarbrücken Die Kleuker-Orgel der Saarbrücker Johanneskirche wird 50 Jahre alt. Das feiern die evangelische Kirchengemeinde St. Johann und die Freunde der Orgel- und Kirchenmusik Evangelisch-St. Johann vom 21. September bis 17. November in der Johanneskirche mit einem Festgottesdienst, mit Konzerten und weiteren interessanten Veranstaltungen.

Die Gemeinde erläutert: Am 21. September 1969 wurde die neu erbaute Orgel der Saarbrücker Johanneskirche mit einem Festgottesdienst eingeweiht; damit fand die Errichtung einer der bedeutendsten Nachkriegs-Orgeln im Saarland ihren Abschluss. Bis heute hat sie in über 2500 Gottesdiensten und hunderten von Konzerten ihren Dienst verrichtet. Am Samstag, 21. September, um 19 Uhr – also genau 50 Jahre nach der Einweihung – beginnt in der Johanneskirche ein Festgottesdienst. Ein im Archiv aufgefundenes Programmheft des Einweihungs-Gottesdienstes ermöglichte es, den damaligen Gottesdienst zu rekonstruieren. Es erklingen dieselben Orgelstücke und Lieder wie vor 50 Jahren sowie der 100. Psalm von Heinrich Schütz. Es singen die Chöre con spirito, Johannisfeuer und der Jugendchor. Die Orgel spielen Tünde Nagy und Christoph Hauschild. Herwig Hoffmann hält die Predigt.

Am Sonntag, 29. September, um 19.30 Uhr beginnt ein besonderer Orgelabend. Die Freunde der Orgel- und Kirchenmusik Evangelisch St. Johann baten mehrere Saarbrücker Organisten um ein komponiertes Geburtstagsgeschenk für die große Kleuker-Orgel. Die Ergebnisse werden an diesem Abend in vier Uraufführungen präsentiert. Susanne Kugelmeier spielt eine English Suite zu „Von allen heiligen Propheten“, Thomas Vogtel präsentiert seine Sonata Kleukeriana (Sinfonische Suite in A-Dur), Jörg Abbing komponierte eine Choralbearbeitung von „Christ, unser Herr, zum Jordan kam“, und Christoph Hauschild vertonte den Einzug in die Johanneskirche mit einem Entrée für Große Orgel. Alle Kompositionen sind in einem Notenband gedruckt und ab diesem Abend käuflich erhältlich.