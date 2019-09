Wohnungsbau : Saarbrücker Linke will Spekulanten bändigen

Saarbrücken Die Linke im Stadtrat Saarbrücken unterstützt den Gesetzesentwurf gegen Schrottimmobilien der Linksfraktion im Landtag. Der Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Michael Bleines, erläutert dazu: „Angesichts von 17 000 fehlenden Wohnungen in Saarbrücken werden alle politisch Verantwortlichen in nächster Zukunft große Anstrengungen unternehmen müssen, um zukünftig günstigen Wohnraum bereitstellen zu können.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt, so Bleines weiter, habe unter Rot-Rot-Grün bereits in der vergangenen Legislaturperiode die Weichen für eine Sozialwohnungsoffensive gestellt, beispielsweise durch eine Quotenregelung für 20 Prozent Wohnraum in sozialer Bindung bei Neubauten oder auch durch einen Haushaltsposten ‚Sozialer lokaler Wohnungsmarkt’, in dem Planungsgelder bereitgestellt seien. Außerdem habe auf der Agenda der rot-rot-grünen Koalition ein Leerstandsmanagement für Saarbrücken gestanden, welches nun wohl aber aufgrund der Verschiebung der Machtverhältnisse im Stadtrat nicht mehr zum Tragen kommen werde. Hier könne ein Landesgesetz Abhilfe schaffen, wo Wohnraum ansonsten ungenutzt verrotte.