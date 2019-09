Unfall auf Bismarckbrücke : Vorfahrt missachtet: Frau in Saarbrücken schwer verletzt

Vorfahrt missachtet: Frau in Saarbrücken schwer verletzt

Saarbrücken Nach dem Ausfall einer Ampel auf der Bismarckbrücke in Saarbrücken sind zwei Autos seitlich ineinander gekracht. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Auf der Saarbrücker Bismarckbrücke sind gestern zwei Autos kollidiert. Ein Autofahrer, der über die Brücke Richtung Alt-Saarbrücken unterwegs war, missachtete die Vorfahrt und knallte auf das Auto einer Autofahrerin, die gerade von der Autobahn abgefahren wurde. Das teilte die Polizei mit. Zuvor war die Ampelanlage am Unfallort ausgefallen, es galten also die üblichen Verkehrsregeln. Die Frau erlitt „multiple Verletzungen“ und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit ist sie ansprechbar, Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.