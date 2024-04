Katholische Kirche bietet Hilfe Neue Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in Saarbrücken

Saarbrücken-St. Johann · Der saarländische Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) des Bistums Trier hat mit Unterstützung des Saar-Sozialministeriums eine neue Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in Saarbrücken eingerichtet. Von nun an können sich Kinder, die zu Hause geschlagen oder in der Schule gestalkt werden, an die Mitarbeiter in der Richard-Wagner Straße 17 wenden.

26.04.2024 , 07:51 Uhr

Die Kinder-Psychologin Rosalie Wohlfarter leitet die neue Beratungsstelle des Sozialdienstes Katholischer Frauen für Kinder in Saarbrücken. Foto: Dan Corin Fischer

Von Dan Fischer