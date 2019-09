Saarbrücken : Elektronische Musik in Saarbrücken

Saarbrücken Die just eröffnete Eventarena (früher KuFa) bietet in Zukunft den Raum für Betriebsfeiern, Motto-Partys und Konzerte mit Musikgrößen aus dem In- und Ausland. Das teilt das Team der Eventarena mit.

Zur Eventarena gehört auch das Lager 4, das mit einem besonderen Flair im Bergwerks- und Industriestil aufwartet. Denn das Lager 4 liegt in den Stollen, die in den Homburg hineinführen. Dort lagerte die Neufang-Brauerei früher ihre Bierfässer. Dort sollen fortan ein- bis zweimal im Monat Freunde elektronischer Musik auf ihre Kosten kommen – wenn die Stollen von massiven Bässen erbeben. Der Veranstalter „E.T. Entertainment“ versichert, er verstehe sich „keineswegs als Konkurrenz zu den beiden Saarbrücker Elektro-Clubs Mauerpfeiffer und Silodom“. „E.T. Entertainment“ will nach eigenen Angaben „große Namen aus der elektronischen Szene nach Saarbrücken bringen und dabei dem Publikum die ganze Bandbreite elektronischer Musik zu Gehör bringen“. Angedacht seien House-, Techno- und Drum’n’Bass-Partys.

Zum Auftakt präsentiert „E.T. Entertainment“ den „Grandseigneur des deutschen Techno, Robag Wruhme,“ Er sei bekannt „für seine auserlesene minimale elektronische Tanzmusik“.

Ebenfalls populär und versiert ist – laut „E.T. Entertainment“ – der wegen seiner Outfits (Glatze, Vollbart und Sonnenbrille) als „Action Bronson“ titulierte DJ Skatebård aus Norwegen. Das Line-Up runden die DJs des „Berlin Underground“ ab – eines losen DJ-Kollektives aus dem Umfeld des Berliner Sisyphos-Clubs, darunter Empro und Patrick Dempsey, der früher Resident-DJ im Saarbrücker Barcode-Club war.

Die Veranstalter versprechen „polarisierende, freshe Underground-Mukke, abseits vom Kommerz, es wird wild, es wird laut, es wird anders“.

Die Veranstaltung „Berlin Underground at Lager 4 w/ Skatebård, Robag Wruhme, Empro“ beginnt am Samstag, 21. September, um 23 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro. Das