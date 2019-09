Umweltschutz : Saarbrücker Protest gegen Parkplätze

Saarbrücken Aktivisten verwandeln 65 Stellflächen in der City einen Tag lang in Orte der Begegnung. Klimaschützer machen mit.

„Hier sollten keine Autos parken, sondern Kinder spielen“, sagt Melanie Malter-Gnanou vom Netzwerk Entwicklungspolitik Saar und zeigt auf die Fläche vor den alten Gebäuden in der St. Johanner Cecilienstraße. Dort hat sie am Freitag auf einem Parkplatz eine große Weltkarte ausgebreitet. Die Aktion gehört zum internationalen Parking Day. Den Saarbrücker Ableger gibt es nach 2015 zum zweiten Mal. 2005 ging’s in San Francisco los. Seitdem weisen Menschen weltweit am Parking Day darauf hin, dass parkenden Autos zu viel öffentlicher Raum zum Opfer fällt.