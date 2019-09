Arzt-Skandal weitet sich aus : Zwei weitere Anzeigen gegen Pathologen

Saarbrücken Jetzt hat auch die Ärztekammer dem Staatsanwalt einen weiteren Verdachtsfall gemeldet.

Die Chefärztin für Pathologie am Winterberg-Klinikum hat – wie bereits ausführlich berichtet – dem niedergelassenen Mediziner in den zurückliegenden drei Jahren mutmaßlich falsche Befunde in 26 Fällen vorgeworfen und über einen Rechtsanwalt die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Angeblich soll es durch die Fehlbefunde, vorwiegend bei falschen Krebsdiagnosen, in über 20 Fällen zu Operationen von Patienten gekommen sein. Bei der Untersuchung der dabei entnommenen Gewebeproben, so heißt es, habe sich dann herausgestellt, dass die Eingriffe nicht notwendig gewesen sein sollen.