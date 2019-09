Schon wieder Drogentote : Zwei Männer im Saarland werden Opfer ihrer Rauschgiftsucht

Homburg/Dillingen Rechtsmediziner bestätigen die Todesursache.

Zwei weitere Menschen sind im Saarland am Konsum illegaler Drogen gestorben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Saarbrücken am Donnerstag (19. September) mitteilt, handelt es sich um Männer, die bislang den Ermittlern nicht als Abhängige bekannt waren.

Ein Dillinger (55) war bereits am Mittwoch, 8. Mai, leblos entdeckt worden. Ein Familienmitglied fand ihn damals in seiner Wohnung. Die Untersuchungen zur Todesursache an der Rechtsmedizin der Uniklinik in Homburg stellten sich nach Polizeiangaben kompliziert dar. Deshalb liege erst jetzt das Ergebnis vor.